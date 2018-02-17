VistaNews.ru


В Чувашии 6-летнему ребенку провели операцию по исправлению врожденного сколиоза

Сегодня, 16:59

В Федеральном центре травматологии Чебоксар (Чувашия) врачи провели уникальную операцию по исправлению врожденного сколиоза у 6-летнего мальчика из Татарстана. Лишив маленького пациента ненужного полупозвонка, врачи предотвратили грубое искривление позвоночника в будущем.

Уникальное хирургическое вмешательство прокомментировал Айрат Сюндюков, работающий травматологом-ортопедом в чувашском Федеральном центре травматологии Чебоксар. Главной задачей хирургов было максимально аккуратное удаление ненужного полупозвонка, ведь любая оплошность могла навредить спинному мозгу, сосудам или нервам 6-летнего пациента. Также непросто было поставить в проблемную зону позвоночника специальную металлоконструкцию, рассказал врач.

Операция прошла успешно. Пройдя начальный курс восстановления, мальчик сможет вернуться домой в Татарстан.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.