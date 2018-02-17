В Чувашии 6-летнему ребенку провели операцию по исправлению врожденного сколиоза

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В Федеральном центре травматологии Чебоксар (Чувашия) врачи провели уникальную операцию по исправлению врожденного сколиоза у 6-летнего мальчика из Татарстана. Лишив маленького пациента ненужного полупозвонка, врачи предотвратили грубое искривление позвоночника в будущем.

Уникальное хирургическое вмешательство прокомментировал Айрат Сюндюков, работающий травматологом-ортопедом в чувашском Федеральном центре травматологии Чебоксар. Главной задачей хирургов было максимально аккуратное удаление ненужного полупозвонка, ведь любая оплошность могла навредить спинному мозгу, сосудам или нервам 6-летнего пациента. Также непросто было поставить в проблемную зону позвоночника специальную металлоконструкцию, рассказал врач.

Операция прошла успешно. Пройдя начальный курс восстановления, мальчик сможет вернуться домой в Татарстан.