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Финалистка «Битвы экстрасенсов» объяснила причину плохого настроения в феврале

Сегодня, 16:37

Питерская ведьма Виктория Райдос решала подбодрить приунывших к концу зимы россиян. Финалистка телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» на своей странице в социальной сети объяснила причину плохого настроения в феврале.

По словам Райдос, не нужно копаться в себе или усматривать причины депрессии и своих близких. Февраль является мистическим и злым месяцем. Недаром он самый короткий в году. Все дело в отсутствии солнца и накопившейся усталости от пробуждения утром в темной комнате и быстрого окончания светлого дня. Экстрасенс уверяет, что уже очень скоро первое весеннее солнце вернет радость в сердца и уверенность в себе.

Ведьма сравнила это с актом рождения человека, когда бессмысленная тьма сменяется жизнеутверждающим светом. Подписчики поблагодарили Райдос за позитивную поддержку и попросили экстрасенса «немного поколдовать», чтобы солнце появилось раньше. На что Виктория ответила, что всему свое время, иначе исчезнет гармония из жизни, которая объединяет все начала.


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