Бабушка из Кулебак откормила правнука до 188 килограммов

Сегодня, 16:18

Заботливая бабушка из Кулебак в Нижегородской области откормила правнука Игоря Кошелева до 188 килограммов. Молодой человек и его землячка Садикова из Выксы стали участниками шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.

Как рассказывает 18-летний Игорь Кошелев, он проживает со своей прабабушкой в Кулебаках и помогает ей по хозяйству. Старушка очень любит правнука и постоянно кормит его вкусными блюдами. Это привело к тому, что молодой человек достиг критического веса в 188 килограммов.

Такая отличительность от сверстников привела к тому, что мальчика в школе постоянно обижали, что часто заканчивалось дракой. Из-за этого его едва не исключили за агрессию. Друзей у Кошелева немного, в основном, он проводит время за компьютерными играми. Теперь Игорь имеет шанс наладить свою жизнь при помощи специалистов, работающих на проекте «Взвешенные и счастливые люди».