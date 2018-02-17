Мужчины раскрыли способы солидного заработка в Воронеже

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Житель Воронежа пожаловался в соцсети на низкую заработную плату, обвинив в своих бедах родной город. В ответ земляки рассказали возмущенному пользователю, как выйти на солидный заработок в столице Черноземья.

Дискуссия на тему заработка в Воронеже началась в сети с поста местного жителя, пожаловавшегося на доход в 30-35 тысяч. По словам возмущенного пользователя, его девушку совершенно не устраивает финансовое положение своего избранника. Сложившуюся ситуацию житель Воронежа исправить не может, так как, согласно его мнению, в родном городе невозможно зарабатывать больше. Позицию автора скандального поста поддержали многие земляки.

Однако не все мужчины позволили себе согласиться с возмущенным пользователем. В Воронеже умелые люди без особых проблем смогут зарабатывать более 35 тысяч, считают некоторые юзеры. Выгоднее всего устроиться программистом, которые сейчас довольно востребованы. Дальнобойщики стабильно получают от 80 до 120 тысяч рублей, также можно найти высокооплачиваемые не руководящие должности, заявили воронежские мужчины.