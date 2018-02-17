В Подмосковье "медового короля" обманули на 310 тысяч евро

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Всю свою жизнь 70-летний Михаил Тимофеев занимался разведением пчёл и работой на пасеке. Пару лет назад он решил открыть бизнес, в котором партнёры подкинули документ на подпись. В результате пенсионер должен 310 тысяч евро.

Мужчина акцентировал внимание на том, что никогда не занимался чем-либо ещё кроме развода пчёл. Михаил Тимофеев открыл фирму «Тимофеевский мёд». Его бизнес-партнёры дали документ о займе 310 тысяч евро. Сам же 70-летний Михаил Тимофеев не обратил на пункт в договоре. После подписи с него стали требовать деньги. Сам же пенсионер признался правоохранителям, что документы он подписывал, находясь в нездоровом состоянии.

Причём у него есть доказательства, что бизнес-партнёры приходили к нему в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Стоит отметить, что со счетов «медового короля» уже сняли все деньги и пенсию. За невыплату займа против Михаила Тимофеева возбуждено уголовное дело.