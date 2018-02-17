Жители Воронежа сообщили о самых нервных местах в городе

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Жители Воронежа сообщили о самых злобных и нервных местах, которые имеют место в городе. В итоге проведенного анализа, стало известно, что люди просто ненавидят друг друга.

Социологи недавно провели специальный опрос среди населения Воронежа. Главным заданием этого мероприятия стала цель узнать, какие места наиболее всего раздражают и нервируют местных горожан. В опросе охотно принимали участие разные представители общества. Приблизительно из сотни полученных ответов аналитики сделали вывод, что в Воронеже люди фактически ненавидят друг друга.

Большинство воронежцев указали, что их раздражает население на улицах, в общественных местах. Некоторые считают «нервными» местами города остановки общественного транспорта, пробки. Но главной причиной раздражительности во всех районах Воронежа горожане назвали своих земляков. Именно присутствие других людей в любом месте сводит местных обитателей с ума.