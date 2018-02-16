Жителю Владивостока выдали на почте погрызенную крысами итальянскую колбасу

Вчера, 23:35

Житель Владивостока получил весьма необычную посылку из Италии – сырокопченая колбаса, которую заказал мужчина, имела след от укуса зубов.

Как выяснилось, продукт прогрызла крыса, а чтобы адресат не увидел изъяна, кто-то аккуратно заклеил скотчем дырку на коробке. Об этом сообщил сам получатель на своей странице «ВКонтакте».

Горожанин заявил, что отправитель потратил на доставку около 100 евро. Мужчина выдвинул требование о проверке и дальнейшем разбирательстве инцидента.

Интересно, что представитель EMS прокомментировал пост пострадавшего, отметив, что в данный момент проверка невозможна, так как получатель не оставил акта с претензией на время получения посылки. Гражданину дали совет – оформить претензию на сайте, что парень впоследствии и сделал.