VistaNews.ru


Жителю Владивостока выдали на почте погрызенную крысами итальянскую колбасу

Вчера, 23:35

Житель Владивостока  получил весьма необычную  посылку из Италии – сырокопченая колбаса, которую заказал мужчина, имела след от укуса зубов.

Как выяснилось, продукт прогрызла крыса, а чтобы адресат не увидел изъяна, кто-то аккуратно заклеил скотчем  дырку на коробке. Об этом сообщил сам получатель на своей странице «ВКонтакте».

Горожанин заявил, что отправитель потратил на доставку около 100 евро. Мужчина выдвинул требование о проверке и дальнейшем разбирательстве инцидента.

Интересно, что представитель EMS прокомментировал пост пострадавшего, отметив, что в данный момент проверка невозможна, так как получатель не оставил акта с претензией на время получения посылки. Гражданину дали совет – оформить претензию на сайте, что парень впоследствии и сделал.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.