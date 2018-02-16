Специалист рассказал о серьёзной ошибке Службы безопасности миллиардера Дерипаски

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Служба безопасности Олега Дерипаски должна была забрать телефон у Насти Рыбки, когда та поднималась на борт яхты. Но по какой-то причине не сделала этого.

На такую интересную деталь обратил внимание частный детектив Эрнест Асланян. Он пояснил, что встрече высокопоставленных клиентов с эскортницами, у девушек обязательно забирают мобильные телефоны. Оказывается, каждая яхта оборудована ячейками хранения специально для таких целей. Подобная ячейка должна быть и на яхте Дерипаски. Но Настя Рыбка не сдала свой телефон. Более того, она свободно фотографировала своего спутника Дерипаску, записала видео его беседы с чиновником Приходько и звонила «секс-тренеру» Алексу Лесли.

Из-за этой ошибки Службы безопасности случился огромный скандал: общественность увидела, как и с кем отдыхают на яхтах миллиардеры и чиновники. Дерипаска пытается всеми силами оставить поднявшуюся волну возмущения. Миллиардер уже подал в суд на свою бывшую спутницу рыбку за разглашение тайн частной жизни и требует от неё удалить все скандальные публикации из Instagram.