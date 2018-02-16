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Помощь семьям погибших в Ан-148 собирают по всей России

Сегодня, 18:35

Государственные организации Оренбурга и соседних областей начали выплаты материальной компенсации пострадавшим семьям вследствие катастрофы Ан-148 под Москвой. Согласно предварительной информации, материальная компенсация составит около миллиона рублей.

На данный момент известно, что выплаты моральной компенсации начнутся с пятницы. Средства выделяются из государственного резервного фонда. По поступившей информации из ведомства известно, что две семьи погибших в катастрофе уже получили моральные выплаты. К концу этого дня компенсацию должны получить еще как минимум две семьи.

Сразу после ужасной авиакатастрофы, вследствие которой не осталось никого из выживших, жители Оренбурга открыли так называемую благотворительную кампанию для сбора пожертвований родственникам пострадавших в Подмосковье. В финансовый благотворительный сбор поступления приходят от государственных и рабочих организаций, жителей региона и практически со всей страны. Среди финансовых пожертвований находятся и пожертвования Оренбургского банка, Элекона, Верифиса, ЦБИ Центрура и других.


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