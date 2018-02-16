В Оренбурге прошла акция со свечами для почтения памяти погибших в Ан-148

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Россияне торжественно почтили память погибших в воздухе при крушении Ан-148. В Оренбурге была поставлена ровно 71 свеча в знак скорби по аналогичному числу потерянных жизней.

Жители Оренбурга провели памятную акцию в знак великой скорби по погибшим пассажирам самолета Ан-148 в Московской области. В результате трагедии жизнь 71 человека оборвалась в один момент. Россияне выразили свои соболезнования по этому поводу. 16 февраля в городе была зажжена 71 свеча.

В акции почтения памяти погибших 300 учеников Оренбургской школы № 78 выстроились в шеренгу и запустили в небо 71 воздушный шарик. При этом в руках детей было по одной свече. После этого юные жители Оренбурга вместе с ветеранами-пограничниками выстроились в фигуру самолета. Завершающим этапом мероприятия стала почетная минута молчания.