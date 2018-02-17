Исаак Калина стал участником празднования 75-летия Курчатовского института

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В этом году вся страна отмечает 75-й день рождения «Курчатовского института». Участником празднований стал и руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина. По его словам, за последние годы московским школьникам удается демонстрировать выдающиеся результаты в изучении высокотехнологических отраслей. Это доказывается, к примеру, тем фактом, что за минувшие 5-6 лет в городе в несколько раз выросло число школьников, которым выставляют сверхвысокие баллы по ЕГЭ по математике, химии, физике и информатике. Чиновник подчеркнул, что вступительные испытания в технические вузы относятся к числу важнейших стимулов к усиленному изучению наук.

В рамках этих испытаний школьники столицы конкурируют с лучшими выпускниками школ. Несмотря на это, доля московских школьников в МФТИ и МИФИ увеличилась с 10 до 25 процентов, а в МГМУ им. Сеченова достигла 30 процентов.

По словам Исаака Калины, «курчатовский проект» следует считать, как один из важнейших факторов развития столичного образования. Он начал реализовываться в московских учреждениях образования в 2011-м году.