850 кг блинов испекли на Масленицу для строителей Крымского моста

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Строители Крымского моста на Масленицу отведают блинов. Повара испекли 850 килограммов продукта.

Крымский мост строится усиленными темпами, задействованные в нем строители не могут даже отвлечься на празднование Масленицы. Повара решили напомнить о празднике и испекли 850 килограммов блинов. Такая информация появилась на официальной страничке Крымского моста в социальной сети Instagram.

Как известно, в России издавна на Масленицу пекли блины и устраивали народные гулянья. Каждый день праздника имеет свое значение и имеет множество примет.

Сообщается, что поесть блинов вместе с рабочими смог и кот Мостик, который является талисманом строительства. Напомним, что Масленица в этом году выпала на период с 12 по 18 февраля, а основные гулянья пройдут в Прощенное воскресенье.

Напомним, что уже с 19 февраля все православные будут соблюдать Великий пост.