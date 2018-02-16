Филипп Киркоров назвал ролик "выборы-2018" самым гениальным за всё время

Сегодня, 17:05

18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента. Накануне в Сети появился первый агитационный ролик, призванный прийти на голосование. Филипп Киркоров назвал такой вариант самым удачным из всех, что он видел ранее.

В видео девушка садится в такси и требует как можно быстрее следовать по маршруту, который она называет. Таксист, долго не думая, слушается её, потому что она оказалась беременной. В результате выяснилось, что девушка просто спешила на избирательный участок. Она успела проголосовать в 19:59, за минуту до закрытия.

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице опубликовал этот ролик и написал следующее: «Самый гениальный агитационный ролик из всех, что я видел за последнее время». Его поклонники присоединились к словам короля российской эстрады. Они заметили, что выборы в России в целом не напоминают ситуацию в других государствах, где всё происходит с драками и обвинениями. Большинство рассказало, что 18 марта пойдут на выборы, причём фаворитом считают Владимира Путина.