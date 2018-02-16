Хакамада поведала о раке дочери и измене мужа

Сегодня, 17:05

Хакамада поделилась о лечении онкологии дочери и измене мужа. Речь завели о тяжёлых испытаниях на пути женщины: о четвёртом муже и нелёгком недуге младшего ребёнка. Татьяна дала интервью редактору проекта "вДудь" и рассказала о тяжёлом жизненном выборе.

Как она сообщила, её спутник Владимир Сиротинский полигамный человек. Тогда она взвесила, что в жизни главнее, поняв, что сложно найти мужчину, с которым она будет душа в душу. По этой причине она пошла на компромисс и приняла решение быть в свободных отношениях.

Хакамада говорит, что последний раз пролила слезу, когда у её дочери Марии диагностировали рак. Это произошло в 2004 году. Тогда политик занималась предвыборной кампанией. Главой государства она не стала, но до конца этой гонки стало известно, что болезнь отступила.