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В Сети Путина попросили защитить мужчин России от «Шурыгиных»

Сегодня, 17:19

В Сети создали петицию, в которой попросили президента России Владимира Путина дать защиту мужчинам РФ от «Шурыгиных». Как сообщает VladTime, примером в тексте служит история обвинённого в изнасиловании Сергея Семёнова.

По словам авторов петиции, мужской пол работает на благо России, несмотря на любые опасности и сложности. Статистика правоохранительных органов говорит, что, в основном, именно мужчин можно назвать жертвами преступлений, которые совершаются в РФ. Самая значимая проблема – это то, что мужчина не может доказать, что он невиновен, когда его обвиняют в изнасиловании. Авторы призвали сделать судебные заседания о сексуальном насилии более публичными, где будут учитываться не только показания женщин. Последних нужно, как считают те, кто создал петицию, обязательно проверять на детекторе лжи.

В настоящее время нужное число подписей, чтобы документ начали рассматривать, ещё не собрали. Стоит отметить, что после Шурыгиной, ставшей символом публичных разбирательств об изнасиловании, начали появляться и другие такие личности, включая Ангелину Лебедеву. Однако доверия к ним у людей гораздо меньше, чем к первой жертве.


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