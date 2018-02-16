Тамбовский губернатор поставил в заслугу экипажу Ан-148 предотвращение падения на жилые дома

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Представители власти, политики, эксперты продолжают обсуждать крушение борта "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Тамбовский губернатор Александр Никитин поставил в заслугу экипажу Ан-148 то, что самолет не рухнул на жилые дома.

По мнению Никитина, в независимости от причин, приведших к трагедии, пилоты избежали падения самолета на жилые дома, которые расположены неподалеку от аэропорта Домодедово. Губернатор считает, что экипаж в последние минуты перед крушением проявил профессионализм, позволивший избежать большего числа человеческих жертв.

Между тем, специалисты уже расшифровали данные бортовых самописцев упавшего самолета. Выяснилось, что после взлета с аэропорта Домодедово летчики обнаружили значительные расхождения в показаниях приборов, фиксирующих скорость полета. После этого экипаж запаниковал и допустил ряд ошибок, приведших к фатальному падению самолета. В Министерстве транспорта России пока не комментируют расшифровку самописцев.