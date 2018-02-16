Вирусологи: В марте может вспыхнуть новый «очень опасный» вид свиного гриппа

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Российские вирусологи напомнили соотечественникам об опасности заболевания гриппом, так как традиционно в феврале и марте люди чаще всего подхватывают данное вирусное заболевание. В текущем году может вспыхнуть новый «очень опасный» штамм свиного гриппа, предупреждают специалисты.

Со свиным гриппом человечество впервые столкнулось в 2009 году. На сегодняшний день наука характеризует данное заболевание как довольно непредсказуемое. Сильный вирус «косит» людей всех возрастных категорий, вызывая серьезные осложнения. Может свиной грипп привести и к смерти, однако наихудший итог протекания заболевания вероятен лишь при абсолютном отсутствии вакцинации. В 2018 году данный вирус может ударить с новой силой. Российские вирусологи допускают очередную мутацию болезни, сделавшую его «очень опасным».

Мировые специалисты ранее сообщили о расширении географии свиного гриппа. Количество подхвативших вирус людей растет в США и Турции, а лидером по инфицированным тяжелым заболеванием пациентам продолжает оставаться Великобритания, где уже зафиксировано несколько летальных случаев.