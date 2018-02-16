В Оренбурге в память жертв Ан-148 выпустили в небо 71 воздушный шар

Сегодня, 15:38

В Оренбурге инициативная группа решила поддержать семьи погибших пассажиров Ан-148. В память жертв в небо выпустили 71 воздушный шар. В акции приняли участие ветераны Пограничных войск и ученики 78 школы.

Жители Оренбурга почтили память погибших пассажиров в авиационной катастрофе самолета «Саратовских авиалиний». Так, 16 февраля состоялась акция в 14:00 мск.

Люди запустили в небо 71 воздушный шар, который символично стал числом погибших. Также участники акции изобразили силуэт самолета. Проведением флешмоба памяти занялись дети и ветераны. Граждане получили одобрение в минкультуры и администрации Оренбурга. Известно, что акция успешно состоялась на территории между стадионом «Оренбург» и средней школой № 78.

Жители города также отметили важность проведения подобных акций. Причиной люди называют необходимость поддержки семьям людей, которые потеряли родных и близких. Неоднократно оренбуржцы отмечали, что это всероссийская трагедия и пережить ее будет правильней вместе.