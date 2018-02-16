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Что ты скажешь на это, Илон Маск?: На видео показали полет голых мужчин в аэротрубе

Сегодня, 15:30

В сети появился неоднозначный ролик, которым авторы сделали вызов Илону Маску. На видео запечатлены двое голых мужчин, парящих в аэротрубе при зрителях.

На канале LifeShot в Telegram появился странный ролик, на котором продемонстрирован полет в аэротрубе. Самым интересным стал тот факт, что в трубе летают двое мужчин без одежды.

Мощный ветер в трубе обдувает их кожу, поэтому ее внешний вид становится неестественным. Кроме того, перед толпой зрителей мужчины предстали полностью обнаженными, кроме того, все могли увидеть "парящие в трубе" половые органы участников полета.


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