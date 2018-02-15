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Сергей Семёнов после истории с изнасилованием Дианы Шурыгиной нашёл себе хобби

Вчера, 20:16

Молодой человек, находясь под домашним арестом, мастерит никелевые наклейки и покрывает их золотом. Первые работы он посвятил своим публичным защитникам: политику Павлу Пятницкому и фотомодели Диане Пегас.

На своей странице в Instagram Сергей Семёнов рассказал о новом увлечении. «Делаю металлические наклейки из никеля и покрываю их золотом и серебром», - написал молодой человек. Первые две наклейки он изготовил для своих публичных защитников Павла Пятницкого и Дианы Пегас. Они оба заняли сторону Сергея и защищали его от обвинений Дианы Шурыгиной и её родителей во время ток-шоу «Пусть говорят».

Сергей Семёнов покинул места лишения свободы по условно-досрочному освобождению, но ему запрещено уезжать на расстояние больше 20 километров от дома. Изначально суд приговорил его к 8 годам заключения, а на телевидении и в интернете поднялась волна возмущения по поводу несправедливого обвинения.


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