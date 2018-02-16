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Жирная японская кошка с рыбой-подушкой взрывает Instagram

Сегодня, 06:15

Жирная японская кошка, которая играется с рыбой-подушкой взрывает Instagram. Более 81 тысячи просмотров за 5 часов.

В социальной сети Instagram есть аккаунт кошки из Японии, которая умиляет пользователей своим внешним видом, так как она "пухленькая". Популярность домашний питомец получил после того, как его владелец завёл ему личный Instagram-аккаунт. На нём постоянно появляются свежие публикации животного. На фотографиях и видеозаписях видно, что любимица вполне счастлива, несмотря на свой явно избыточный вес. По всей видимости хозяева очень любя кошку и достойно о ней заботятся. В любом случае почти каждая публикация животного набирает тысячи лайков и просмотров.


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