VistaNews.ru


Матрасы спасают иномарки от сосулек во дворах Москвы

Сегодня, 17:42

Жители Москвы смогли запечатлить новый способ сохранения имущества. Во дворе дома № 70 по Ленинскому проспекту удалось снять видео, на котором матрасы спасают иномарки от сосулек.

 Интересным видео пополнился известный видеохостинг YouTube. Так, москвичи сняли ролик, в котором явно видно, что иномаркам зимой тоже холодно.

Автор ролика продемонстрировал факт бережного отношения к имуществу и своеобразной борьбы с наледью и снегом. Также примечается, что «укутанных матрасами» машин немало во дворах многоэтажных домов. Примечательно, что припаркованные машины не являются средствами передвижения среднего класса, а явно представляют высший класс и статус своих хозяев.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.