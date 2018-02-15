Матрасы спасают иномарки от сосулек во дворах Москвы

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Жители Москвы смогли запечатлить новый способ сохранения имущества. Во дворе дома № 70 по Ленинскому проспекту удалось снять видео, на котором матрасы спасают иномарки от сосулек.

Интересным видео пополнился известный видеохостинг YouTube. Так, москвичи сняли ролик, в котором явно видно, что иномаркам зимой тоже холодно.

Автор ролика продемонстрировал факт бережного отношения к имуществу и своеобразной борьбы с наледью и снегом. Также примечается, что «укутанных матрасами» машин немало во дворах многоэтажных домов. Примечательно, что припаркованные машины не являются средствами передвижения среднего класса, а явно представляют высший класс и статус своих хозяев.