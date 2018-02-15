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«Мисс Азия-2016» лишилась титула из-за откровенных снимков

Сегодня, 17:58

22-летняя жительница Сингапура победила в конкурсе «Мисс Азия-2016», но лишилась титула из-за откровенных снимков в интернете. Это решение она будет обжаловать в суде.

Согласно правилам конкурса красоты, участницам «Мисс Азия» строго запрещено публиковать откровенные и интимные фото в журналах или в интернете в свободном доступе. Но оказалось, что Мелисса из Сингапура, победительница конкурса в 2016 году, нарушила это правило. Пресс-секретарь конкурса красоты увидел её интимные фотографии в социальной сети Facebook. Теперь красавица не получит три тысячи долларов за победу — пока она получила только 500 долларов.

Впрочем, Мелисса с таким решением не согласна. Она намерена судиться с организаторами конкурса и получить денежный приз в полном объёме. Организаторы конкурса готовят ответный иск для получения денежной компенсации с модели — скандал вокруг титула сделал девушке дополнительный пиар.


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