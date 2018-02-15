В Подмосковье себестоимость одного блина на Масленицу составит 3,8 рубля

Сегодня, 16:25

В Подмосковье посчитали себестоимость одного блина без начинки, который можно приготовить в домашних условиях. Ингредиенты на 1 единицу обойдутся хозяйкам в 3,8 рубля.

Анализом занималось региональное министерство Потребительского рынка. В расчёт бралась стандартная порция блинов из 20 штук. Чтобы приготовить 20 блинов, необходимо потратить в среднем 229 рублей. Блюдо с начинкой выйдет на порядок дороже, всё зависит от предпочтений граждан. Блин с творогом обойдётся в 12-15 рублей за штуку, с мясом - 15-18 рублей. Более простой вариант домашним вареньем или даже покупным джемом стоит всего 7-8 рублей. Самый дорогой блин с красной икрой, за 1 штуку придётся выложить в среднем 75 рублей, всё зависит от торговой точки. Специалисты также проанализировали стоимость блинов в кафе в Подмосковье. Обычный блин со сметаной стоит в среднем 69 рублей, с творогом от 80 до 85 рублей. Чтобы отведать блюдо с мясом необходимо заплатить 180 рублей. Блин с форелью или лососем рыбой стоит 230 рублей, а вот с икрой - 285-300 рублей.

В ходе расчётов брались различные торговые точки и сети магазинов и супермаркетов, а также стандартная рецептура.

Ранее диетологи дали советы относительно количества блинов, которое рекомендуется съесть в течение Масленицы.