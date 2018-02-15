Сын Лукашенко поздравил жителей Китая с Новым годом

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Николай Лукашенко, являющийся сыном президента Беларуси Александра Лукашенко, поздравил народ Китая с Праздником весны (Новым годом). В видеооткрытке наследник главы республики произносит торжественную речь не китайском языке, а также аккомпанирует на рояле певице из Поднебесной.

О новогоднем поздравлении Николая Лукашенко прессе рассказал Кирилл Рудый, представляющий дипломатическую миссию Беларуси в Китае. Посол назвал сына президента республики одним из самых известных иностранных тинейджеров в Поднебесной. Видео поздравления младшего Лукашенко Рудый опубликовал в своем Twitter-аккаунте. На нем Николай аккомпанирует на рояле певице из КНР, после чего произносит торжественную речь на китайском языке.

В прошлом году сын президента Беларуси, вместе с отцом, прилетал в Поднебесную. Там «один самых популярный тинейджеров республики» принял участие в форуме «Один пояс – один путь». Николая презентовал супруге лидера КНР шкатулку, получив в благодарность поцелуи в обе щеки.

Напомним, 16 февраля КНР празднует Новый год. С 1911 года в Поднебесной принято называть самое продолжительное государственное торжество Праздником весны. Традиционного в этот день жители Китая запускают множество фейерверков и сжигают благовонии. Данными ритуалами народ КНР отпугивает злых духов, призывая на их место духов счастья и умиротворения.