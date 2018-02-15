В Омске увеличилась смертность новорожденных детей

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Сегодня, 15 февраля, врачи говорят о демографической ситуации в Омске. В министерстве здравоохранения подчеркнули, что в области повысились показатели смертности.

В пресс-центре «МКР-Медиа» поделились, что в прошлом году показатели по детской смерти значительно снизились. Но вследствие того, что родилось меньше детей, чем в этом году, показатель получился выше, чем год назад.

Ольга Богданова, заместитель министра здравоохранения, рассказала, что количество детей до года, умерших в 2017, уменьшилось на одиннадцать человек. Но также подчеркнула, что смерть младенцев в большинстве случаев единична, но никак не массовая. На сегодняшний день зафиксировано уже пять смертей новорожденных, которые не связаны с халатностью врачей. Эта цифра очень большая по сравнению со статистикой прошлых годов. Богданова полностью уверена, что в данном случае смерти происходят по вине самих родителей, а не врачей, принимавших роды.

Увеличилось и количество детей, родившихся ранее назначенного срока. В связи с этим у детей очень высокая смертность из-за массы тела.