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Татьяна Навка опубликовала трогательную фотографию с мужем

Вчера, 21:35

В День всех влюблённых олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала фото с супругом Дмитрием Песковым. В подписи к этой публикации фигуристка поздравила подписчиков с Днём всех влюблённых и написала, что это фото одно из её самых любимых.

Татьяна Навка и её супруг Дмитрий Песков знакомы 8 лет, а поженились в Сочи 1 августа 2015 года. Семейная пара воспитывает общую дочь Надежду. У каждого есть дети от предыдущих браков. Супруги никогда не скрывали отношений, а Татьяна регулярно публикует в социальных сетях общие снимки. Подписчикам фотография понравилась, а в комментариях пару назвали романтичной и милой.

Российская чемпионка продолжает тренироваться и участвует в спортивных шоу. Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента Владимира Путина — работает без выходных. СМИ любят публиковать новости о паре, ведь Песков фактически главный голос Кремля. СМИ много раз обвиняли Татьяну Навку в романах и изменах, но обвинения не смогли сломать семейную пару. Навка и Песков регулярно делятся снимками, демонстрирующими их крепкие отношения.


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