На «Московской Масленице» посетители съели около 100 тысяч блинов

Вчера, 21:11

На «Московской Масленице» посетители уже за первые дни проведения мероприятия, съели около 100 тысяч блинов. Сообщение об этом сделал Алексей Немерюк, являющийся главой в столичном департаменте по торговле и услугам.

Немерюк сообщил, что на циклах мероприятия, проводимого на улицах, гости выпили чаю в количестве 26 тысяч литров и приобрели более 96,5 тысяч блинов с начинкой.

Основные предпочтения, с его слов, отдавались блинчикам с «Яблоком и карамелью», «Свекольным», «Шоколадным», «Малиновым», «Боярским» и «Вассаби с креветками.

Старт «Московской Масленице» был дан 9 февраля. Мероприятие продолжится в Москве до 18 февраля.

Поучаствовать в данной акции этого года пожелали представители, предоставившие продукцию 22 субъектов РФ. Не забыли устроители мероприятия и о культурной программе. В ней будет больше 400 разнообразных забав.

Также пройдут музыкальные и театральные представления и мастер-классы по выпечке блинов и другому искусству.

Общее количество видов блинов, предоставленных на фестивале, превышает 170. Помимо того, посетители «Московской Масленицы» могут отведать и другие скоромные угощения перед наступлением Великого Поста.