VistaNews.ru


На «Московской Масленице» посетители съели около 100 тысяч блинов

Вчера, 21:11

На «Московской Масленице» посетители уже за первые дни проведения мероприятия, съели около 100 тысяч блинов. Сообщение об этом сделал Алексей Немерюк, являющийся главой в столичном департаменте по торговле и услугам.

 Немерюк сообщил, что на циклах мероприятия, проводимого на улицах, гости выпили чаю в количестве 26 тысяч литров и приобрели более 96,5 тысяч блинов с начинкой.

Основные предпочтения, с его слов, отдавались блинчикам с «Яблоком и карамелью», «Свекольным», «Шоколадным», «Малиновым», «Боярским» и «Вассаби с креветками.

Старт «Московской Масленице» был дан 9 февраля. Мероприятие продолжится в Москве до 18 февраля.

Поучаствовать в данной акции этого года пожелали представители, предоставившие продукцию 22 субъектов РФ. Не забыли устроители мероприятия и о культурной программе. В ней будет больше 400 разнообразных забав.

Также пройдут музыкальные и театральные представления и мастер-классы по выпечке блинов и другому искусству.

Общее количество видов блинов, предоставленных на фестивале, превышает 170. Помимо того, посетители «Московской Масленицы» могут отведать и другие скоромные угощения перед наступлением Великого Поста.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.