Больше 60 тысяч россиян стали волонтёрами

Сегодня, 18:58

За три месяца существования единой информационной системы «Добровольцы России» в ней зарегистрировались больше 60 тысяч граждан и около 2,5 тысяч различных организаций. Уточняется, что ежедневно волонтёрами становятся около 400 человек.

Информацию об этом сообщает Артём Метелев, который занимает должность председателя Совета Ассоциации волонтёрских центров и является членом Общественной палаты РФ. По его прогнозам, уже к концу 2018-го года в сервисе зарегистрируются больше 250 тысяч добровольцев и 10 тысяч различных организаций.

Как заявляет Артём Метелев, систему «Добровольцы России» внедрят во все регионы государства. Данный проект работает благодаря поддержке Фонда президентских грандов. Также специалисты планируют создать метод подсчёта экономического влияния от проведённой работы каждого человека.

В России текущий год объявлен годом всех волонтёров и добровольцев.