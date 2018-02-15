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В Париже лучшей стала девушка из Владивостока

Сегодня, 06:15

На международном чемпионате парикмахеров HCF Trophy лучшей стала девушка из Владивостока. Мероприятие проходило в Париже.

 В Париже проходил ежегодный международный чемпионат парикмахерского искусства HCF Trophy, в котором принимали участие представители со всего мира. Известно, что финалисткой соревнования стала жительница Владивостока Анна Ковалева.

Такую информация пакрикмахер-стилист распространила на своей страничке в социальной сети Instagram. Кроме того, девушка сообщала, что шла к победе не одна, а с целой творческой командой. Ковалева рассказала, что в 2018 году в финал престижного конкурса прошли сразу трое представителей России, что свидетельствует о высоком мастерстве наших мастеров, ведь сейчас в мире отношение ко всему русскому очень не однозначное.

Известно, что российские мастера парикмахерского искусства всегда высоко ценились в мире. Многие представители России работают с моделями в популярных мировых домах мод или с голливудскими знаменитостями. Как заявила сама Анна Ковалева, своей победой хочет поднять престиж нашего государства.


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