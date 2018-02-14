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Власти Красноярска не могут похоронить 37 умерших людей

Сегодня, 17:16

Власти Красноярска второй месяц не могут решить проблему захоронения умерших одиноких местных жителей. У ритуальных бюро попросту нет денег на безвозмездные похороны 37 человек.

С наступлением 2018 года в холодильных камерах красноярского бюро судмедэкспертизы начали накапливаться умершие одинокие жители. Хоронить их некому, да и власти не могут найти средства для придания земле скончавшихся людей. По состоянию на 14 февраля 37 усопших красноярцев не могут отправить в последний путь из-за бедственного финансового положения местных бюро ритуальных услуг.

Владислав Логинов, занимающий должность первого заместителя мэра Красноярска, пообещал землякам решить сложившуюся проблему в ближайшие 3 дня. Местная администрация уже закупила гробы для захоронения первых 15 тел.


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