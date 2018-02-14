Дэвид Бекхэм поздравил супругу Викторию с Днем святого Валентина

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Американский экс-футболист и шоумен Дэвид Бекхэм доказал, что он все еще любит свою потрясающую супругу Викторию, с которой в браке уже 18 лет. Бэкхем мило поздравил свою вторую половинку с днем всех влюбленных в Instagram.

42-летний бывший футболист Дэвид Бекхэм поделился с поклонниками в Сети романтическим снимком, со своей супругой Викторией. По снимку видно, что пара наслаждается романтическим ужином и выглядит при этом очень счастливо. В своем микроблоге Бекхэм написал: ««С Днем Святого Валентина! Сегодня весь мир будет наполнен любовью и счастьем».

Напомним, что семья Бекхэмов в настоящее время наслаждается отдыхом в Нью-Йорке, где на днях у Виктории состоялся показ во время Недели моды.