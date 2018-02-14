Подруги получают на Валентина подарки в 3,5 раза чаще жён

Сегодня, 01:25

Подруги мужчин получают на День святого Валентина подарки в 3,5 раза чаще, чем их жёны. К такому выводу пришли эксперты заинтересовавшиеся данным вопросом.

В то же время, по части цветов «Валентин» заметно отстаёт. На 8 марта российские мужчины покупают цветы на суммы в 5 раз большие, чем в любой другой день года. В 14 февраля, если и дарят букеты, то лишь из пионов и, иногда, из роз.

Анализ делался специалистами специального сервиса Google, через который его посетители выбирают подарки для праздников. Для своего исследования они выбрали дни, предшествующие 8 марта, 23 февраля и «Валентину».

Оказалось, больше всего запросов о предлагаемых подарках делались перед Новым годом, а также на протяжении февраля и марта, куда как раз приходятся данные праздники.

Функция «подарок для девушки» активно использовалась посетителями ресурса в течение трёх раз в году. «Подарок жене» уступил по данному показателю в 3,5 раза.

Впрочем, слабый пол поступает аналогично. «Парни» получают подарки, исходя из направленных запросов, в 1,7 раза чаще мужей.

Очень интересным является то, что даже на 8 марта женщины являются более активными покупателями, в сравнении с мужчинами. На их долю приходится 64% поисковых запросов.

А на 23 февраля подарками, пользующимися наибольшим спросом, остаются мужские носки или трусы.