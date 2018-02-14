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В России ожидается нашествие секс-рабынь к ЧМ-2018

Сегодня, 00:09

СМИ прогнозируют наплыв секс-рабынь в Россию во время проведения ЧМ-2018. Основная масса такого контингента приедет из стран Африки.

 На страницах некоторых СМИ появилась неутешительная информация для российских граждан. Эти сведения довольно точно стали интересными для волонтеров и активистов общественных организаций в России. СМИ заявили о том, что в канун ЧМ по футболу-2018 в стране может появиться масса иностранных секс-рабынь. Предполагается, что данная категория девушек и женщин приедет с африканского региона, но не исключено, что торговцы сексом посетят нашу страну из других частей мира.

Дело в том, что эти женщины обязательно воспользуются беспрепятственным проникновением в страну, так как въезд на ЧМ-2018 в Россию будет абсолютно беспроблемным. Такая перспектива для секс-рабынь дает надежды на отличные доходы от своей профессиональной деятельности.


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