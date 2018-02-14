Травля гомеопатии в России была организована целенаправленной – СМИ

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В начале февраля Министерство образования и науки назвало финалистов своей премии «За верность науке», инициирован этим сразу два скандала, имеющих прямое отношение к гомеопатии, которая была фактически запрещена в России год назад именно с подачи Минобрнауки, пишет Версия.ру.

В феврале прошлого года был опубликован печально известный «Меморандум №2», который был подготовлен несколькими членами одной из комиссий РАН. В этом документе комиссия РАН попыталось доказать лженаучность гомеопатии и практически прямым текстом объявило ей войну.

Как пишет издание, год спустя в списке номинантов, а потом и победителей премии, учрежденной Минобрнауки, оказался один из членов той самой комиссии, что создала пресловутый Меморанлум №2. А сам процесс продвижения Меморандума №2 был номинирован, как «Лучший научно-популярный проект года» и был обозначен, как коммуникационная кампания. Получается, министерство само признает, что документ о якобы лженаучности гомеопатии был подготовлен в рамках информационной кампании, которая, согласно определению, есть ничто иное, как «совокупность мероприятий, направленных на достижение конкретной маркетинговой цели». Более того, еще в мае 2017 года Генпрокуратура РФ признала несостоятельность данного Меморандума, использование гомеопатических методов вполне законными.

В публикации издания утверждается, что заказчиками травли гомеопатии могли стать фармацевтические фирмы, недовольные тем, что население во все больших объемах начинают пользоваться гомеопатическими средствами и препаратами.

Кроме того, по всей видимости, заказчики решили дискредитировать не только само направление медицины, но производство гомеопатических средств. Одна из крупнейших российских фирм-производителей лекарственных средств, в том числе и гомеопатических, стараниями Минобрнауки, стала номинантом «Антипремии» ведомства, вручаемой за «самый вредный лженаучный проект». Юристы компании уже готовят иск о защите деловой репутации.