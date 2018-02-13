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Снимок парня с топором в метро развеселил интернет-пользователей

Вчера, 21:28

Фотоснимок с парнем, держащим в руках топор, на фоне метро, взорвал интернет. Обозреватели оставили более сотни комментариев о персонаже из классического произведения Достоевского.

 В интернете появилось фото с интересным изображением. В центре снимка показан неизвестный парень в черном стильном пальто. Он держит в руках топор на фоне пустынного метро. Личность парня не установлена, но пользователи восприняли этот снимок, как напоминание о легендарном произведении российского классика Достоевского «Преступление и наказание».

Обозреватели не поскупились на массу комментариев под появившимся снимком. Некоторые просто посмеялись, а другие – задумались. Парень с топором находится на станции метро «Тургеневская» и таким образом, юзеры посчитали, что это бывший Герасим, после того, как расправился со своей собакой Муму.


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