Голый велосипедист в шлеме прокатился по дороге в Ростове

Вчера, 21:03

В Ростове голый велосипедист в шлеме спокойно ехал по дороге в потоке машин. Его, судя по всему, вовсе не смущал мороз на улице.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как смелый ростовчанин решил покататься на велосипеде практически голым на морозе. Так, парень, с голым торсом, в шортах и шлеме, с рюкзаком на плечах, едет по дороге, в потоке автомобилей, как ни в чем не бывало.

Падающие снежинки на голое тело парня смущали только окружающих. Смельчака запечатлели девушки из проезжавшего рядом с ним автомобиля.