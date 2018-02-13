VistaNews.ru


Голый велосипедист в шлеме прокатился по дороге в Ростове

Вчера, 21:03

В Ростове голый велосипедист в шлеме спокойно ехал по дороге в потоке машин. Его, судя по всему, вовсе не смущал мороз на улице.

 В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как смелый ростовчанин решил покататься на велосипеде практически голым на морозе. Так, парень, с голым торсом, в шортах и шлеме, с рюкзаком на плечах, едет по дороге, в потоке автомобилей, как ни в чем не бывало.

Падающие снежинки на голое тело парня смущали только окружающих. Смельчака запечатлели девушки из проезжавшего рядом с ним автомобиля.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.