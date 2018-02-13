Врач-психиатр призвал победить монетизацию Дня Валентина

Вчера, 20:00

Врач-психиатр Александр Федорович призвал победить монетизацию Дня святого Валентина. Он сообщил, что данный праздник отличается отрицательным влиянием на нормальное течение семейной жизни.

Врач сказал, что любой праздник является нагрузкой. Стало привычным и, почти необходимым, на каждый из них дарить подарки. Общество всё более скатывается к потребительству, когда всё монетизируется.

Федорович считает это отрицательным явлением. По его мнению, в преддверии праздников не стоит сметать с прилавков всё подряд. Лучше подобные поводы психологизировать, уделив дополнительное время своему любимому.

Понятие «любовь» сейчас во многом подменено коммерческим содержанием, чему помогает и соответствующая реклама.

Врач считает, что для здоровья нации социальная и информационная политика государство должна быть пересмотрена. Нужно всячески препятствовать монетизации праздников, которые всегда считались семейными.