VistaNews.ru


Врач-психиатр призвал победить монетизацию Дня Валентина

Вчера, 20:00

Врач-психиатр Александр Федорович призвал победить монетизацию Дня святого Валентина. Он сообщил, что данный праздник отличается отрицательным влиянием на нормальное течение семейной жизни.

Врач сказал, что любой праздник является нагрузкой. Стало привычным и, почти необходимым, на каждый из них дарить подарки. Общество всё более скатывается к потребительству, когда всё монетизируется.

Федорович считает это отрицательным явлением. По его мнению, в преддверии праздников не стоит сметать с прилавков всё подряд. Лучше подобные поводы психологизировать, уделив дополнительное время своему любимому.

Понятие «любовь» сейчас во многом подменено коммерческим содержанием, чему помогает и соответствующая реклама.

Врач считает, что для здоровья нации социальная и информационная политика государство должна быть пересмотрена. Нужно всячески препятствовать монетизации праздников, которые всегда считались семейными.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.