В центре Астрахани 14 февраля зажгут огромное сердце

Вчера, 20:30

Завтра, 14 февраля, в центре Астрахани зажгут большое сердце. Оно будет создано на высотных зданиях отеля сети AZIMUT Hotels, мероприятие проходит в рамках популярной акции «AZIMUT зажигает сердца» в разных российских городах, включая Москву, Уфу, Нижний Новгород, Петербург и Владивосток.

В Астрахани 14 февраля в период с восьми до девяти часов вечера на здании отеля AZIMUT из пятидесяти окон будет гореть красивое признание в любви, которое адресуется всем влюбленным в честь праздника Дня святого Валентина.

«AZIMUT зажигает сердца» впервые прошла в 2016 году и оставила хорошее настроение людям, увидевшим эту прелесть. Также гражданам предлагается стать участником игры, а победитель получит уикенд в любом из отелей этой сети. Для участия необходимо сделать снимок сердца и опубликовать в Instagram, прикрепив хэштеги #azimutзажигаетсердца и #azimuthotels. Это нужно реализовать с 14 до 18 февраля.