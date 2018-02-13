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Россиян в феврале ждут затяжные выходные

Вчера, 19:43

Затяжные выходные с 23 по 25 февраля ждут жителей России в этом месяце. Виной тому стал День защитника отечества, который в этом году припадает на пятницу.

В Роструде уже успели прокомментировать данное событие, подчеркнув, что оклады россиян из-за дополнительного выходного пострадать не должны. В этой связи гражданам советуют спокойно отдохнуть и отпраздновать 23 февраля без лишней тревоги. При этом стоит отметить, что уже через две недели россиян ждут целых четыре выходных дня подряд. Здесь свою роль сыграет уже Международный женский день, который выпадает на четверг.

Ранее мы писали, что подобные сюрпризы также ждут и жителей Башкирии. Россияне, проживающие в данном регионе, также смогут рассчитывать на дополнительные выходные как в феврале, так и в марте.


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