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На Новом Арбате включат романтичную иллюминацию в День Валентина

Вчера, 21:23

В Москве на День Валентина включат праздничную иллюминацию. Об этом событии в канун 14 февраля сообщил госслужащий Петр Бирюков.

 Для всех влюбленных правительство Москвы также преподнесет подарок 14 февраля. Именно в День Валентина, который поистине считается праздником всех романтиков и любящих с возлюбленными, Москва засияет праздничной иллюминацией. Всех москвичей, а также гостей столицы поздравит настоящий символ 14 февраля – огромное сердце, которое будет специально сооружено из гирлянд и засветится вместе со всеми огнями в городе на Новом Арбате.

Представитель местной власти Петр Бирюков сообщил, что праздничная иллюминация по всей Москве будет включена в 17:40 до 00:00. После этого, сказка закончится и огни погаснут. Также будут транслироваться видеоролики с атрибутикой и поздравлениями всех с Днем Влюбленных. На организацию торжественного освещения было приобретено 60 тысяч светодиодных гирлянд и 540 таких же прожекторов.


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