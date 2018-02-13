«Росконтроль»: В куриных сердцах найдена сальмонелла

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По информации «Росконтроля», куриные сердца от популярных производителей оказались непригодны для употребления из-за выявленных в них бактерий и антибиотиков.

Организация, занимающаяся независимым контролем качества «Росконтроль», проверили 6 образцов куриных сердец от популярных торговых марок «Мираторг», «Ясные зори», «Ржевское подворье», «Петелинка», «Петруха» и «Белая птица». По результатам, в образцах от марок «Белая птица» и «Петруха» выявили листерий и кишечную палочку, она же содержалась в образцах от «Мираторг», а в мясе от оставшихся торговых брендов находились сальмонеллы. Все эти бактерии являются возбудителями у человека серьезных инфекционных заболеваний, а листериоз и вовсе способен привести к смерти. При этом, в продукции также содержались в больших количествах антибиотики и вредные примеси.

Помимо этого, по словам специалистов, после осмотра упаковок стало ясно, что ни один из образцов не соответствует ГОСТу, так как в упаковках были заметны сгустки крови и повышенное количество воды. В итоге, 4 торговые марки были занесены в черный список организации, а «Ржевское подворье» «Мираторг» все же не рекомендованы к употреблению.