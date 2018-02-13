Кубань попала в ТОП-25 счастливых регионов России

Сегодня, 16:50

Как информируют специалисты «Медиалогии», Кубань попала в ТОП-25 самых счастливых регионов России. Исследование проводилось в популярных соцсетях Twitter, Facebook, «ВКонтакте», ОК, Instagram и LiveJournal.

Чаще всего граждане Российской Федерации в контексте «счастья» упоминают Москву, что составляет 16,89%. Вторым стал Петербург с показателем 10,74%, а тройку лидеров замкнул Крым с уровнем в 3,83%. Краснодарский край оказался на четвертом месте с цифрой в 3,1%, опередив Московскую область. Ростовская область попала на двадцатую строчку.

В исследовании специалисты «Медиалогии» анализировали самые популярные социальные сети, среди которых Facebook, Twitter, «ВКонтакте», ОК, Instagram и LiveJournal. Рейтинг создали в январе месяце, за это время эксперты проанализировали больше двух миллионов сообщений.