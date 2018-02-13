VistaNews.ru


Более 350 торговых точек с цветами разместят в Подмосковье к 14 февраля

Сегодня, 18:29

В Подмосковье ко Дню святого Валентина цветы будут продавать в более 350 торговых точках, которые обеспечат данным товаром из разных частей планеты.

 На всей территории Московской области будут функционировать 356 объектов торговли цветочной продукцией. Большая часть точек от общего количества будет расположена в Балашихе, Красногорске, Люберцах и Химках, а также в Ногинском и Одинцовском районах.
На сегодняшний день известно, что в праздник всех влюбленных самыми продаваемыми цветами становятся розы, тюльпаны, нарциссы.
Российскую розу можно будет приобрести за 45 рублей поштучно, а вот розы из Кении, Колумбии и Эквадора обойдутся пылкому влюбленному в 95-250 рублей за штуку.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.