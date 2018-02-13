Более 350 торговых точек с цветами разместят в Подмосковье к 14 февраля

Сегодня, 18:29

В Подмосковье ко Дню святого Валентина цветы будут продавать в более 350 торговых точках, которые обеспечат данным товаром из разных частей планеты.

На всей территории Московской области будут функционировать 356 объектов торговли цветочной продукцией. Большая часть точек от общего количества будет расположена в Балашихе, Красногорске, Люберцах и Химках, а также в Ногинском и Одинцовском районах.

На сегодняшний день известно, что в праздник всех влюбленных самыми продаваемыми цветами становятся розы, тюльпаны, нарциссы.

Российскую розу можно будет приобрести за 45 рублей поштучно, а вот розы из Кении, Колумбии и Эквадора обойдутся пылкому влюбленному в 95-250 рублей за штуку.