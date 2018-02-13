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В Подмосковье зажгут 500 свечей в память о жертвах крушения Ан-148

Сегодня, 15:59

500 свечей зажгут жители Реутова Московской области в память о жертвах крушения пассажирского самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», погибших в результате трагедии, имевшей место быть в регионе 11 февраля. Акция намечена на сегодня, 13 февраля, на 18:00.

Организаторами данного мероприятия стали городские власти, которые также предлагают горожанам и просто неравнодушным людям публично почтить память погибших и зажечь свечи на центральной площади Реутова. Помимо прочего, настоятель местного Троицкого храма приглашает прихожан посетить молебен, в честь жертв трагедии, который также состоится сегодня вечером.

Ранее мы писали, что на месте крушения в первые часы после падения Ан-148 организовались местные жители, которые встали на защиту обломков, фрагментов тел и личных вещей пассажиров от мародеров. Добровольцы не дали злоумышленникам растащить имущество погибших до приезда полиции.


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