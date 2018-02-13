В Новосибирске жители не будут праздновать 14 февраля

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Новосибирск стал одним из самых неромантичных городов России согласно результатам опроса компании Delivery Club. Такой статус ему дали его же жители, большинство которых заявили, что не намерены праздновать грядущий День святого Валентина.

В агентстве подчёркивают, что результаты по России свидетельствуют о том, что две трети российских граждан в той или иной мере планируют отмечать день влюблённых. В то же время, в Новосибирске таковых нашлось чуть менее половины. Здесь, как заметили социологи, больше, чем в остальных регионах России противников праздничных атрибутов. В то же время многие новосибирцы при ответе на вопрос признались, что хотели бы отметить День святого Валентина, но не могут, поскольку не имеют пары. Таковых набралось 1:5 от общего числа участников исследования.

Ранее мы писали, что британские путешественники определили Москву в список самых лучших городов для туризма. В рейтинге также оказались и другие города России.