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В Ростове ужасный квест «Судная ночь» шокировал участников

Сегодня, 17:40

От участниц квеста «Судная ночь» в Ростове поступило очень много жалоб. Одна из участниц опубликовала свои впечатления от прохождения хоррор-квеста.

Отметим, что «Судная ночь» - один из самых страшных и сложных квестов в Ростове. Одна девушка рассказала, что участников квеста связывали, били, а девушек даже таскали за волосы.

По сюжету игры, участники попадают как бы в комнату психопата, который заковал их руки в наручники и заклеил рты пластырем. Из-за того, что люди были связаны и подвергались избиению, они никак не могли остановить игру, показав определенный жест или сказать стоп-слово. Одна из девушек опубликовала фотографии, на которых видны синяки, оставшиеся после ужасного квеста. Фотографии поразили пользователей сети и началось бурное обсуждение. Некоторые поддержали и успокоили девушку, а другие обвинили ее, мол она во всем сама виновата. Участникам квеста перед игрой все подробно объясняли: и сюжет и правила. В правоохранительные органы пострадавшая девушка не обратилась.

Ранее шокирующее чрезвычайное происшествие произошло во время прохождения квеста на Кубани. Там аниматор случайно пропилил руку одному из участников циркулярной пилой.


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