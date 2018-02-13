В Краснодарском крае домохозяйка проводит сложные операции детским куклам

Сегодня, 16:02

51-летняя Ольга Сафронова из Усть-Лабинска (Краснодарский край) провела около 70 сложных операций детским куклам. Талантливой домохозяйке удается реанимировать безмолвных пациентов без головы, конечностей и прочих частей тела.

Главными задачами операции на кукле традиционно являются замена волос, укладка свежего макияжа и обновление глазного рокера (механизма движения). Серьезной проблемой также может стать устранение неприятного запаха у безмолвных пациентов, так как некоторые из них попадают к Ольге Сафроновой из мусорок или земли.

За годы работ «кукольным доктором» 51-летняя жительница краснодарского Усть-Лабинска насобирала немалое количество раритетных кукол. Есть в уникальной коллекции «пациенты» 70-х годов выпуска прошлого века и более возрастные. В завершении интервью Сафронова озвучила свою мечту. Однажды Ольга хочет заполучить сделанную на фабрике Дунаева куклу. Данный экспонат выполнен из фарфора и имеет немалую историческую ценность.