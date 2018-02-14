На 14 февраля влюбленные будут дарить своим половинкам еду

Сегодня, 03:30

Половина участвующих в опросе в социальной сети «Одноклассники» планируют побаловать свою вторую половинку чем-то вкусненьким вместо памятного подарка на День Всех Влюбленных.

Так, по результатам опроса, телефонные гаджеты стали самым «неходовым» подарком на 14 февраля. Пресс-служба сайта «Одноклассники» заметила, что только 2% пользователей этой соцсети собираются потратиться на дорогостоящий смартфон для своей пассии. С

реди других подарков популярными остаются цветы, товары для хобби и ювелирные изделия. Интересны результаты и других тестов. Например, меньше всего в этот праздник парочек будет в кинотеатрах. Почти 10% опрошенных пойдут отмечать в ресторан, а все все остальные останутся праздновать День Святого Валентина в домашней обстановке.

В опросе приняли участие более 2600 пользователей «Одноклассников».