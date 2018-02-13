VistaNews.ru


На выборы в Россию приедут 1,5 тысячи иностранных наблюдателей

Сегодня, 14:49

В России на выборы президента приедут 1,5 тысячи иностранных наблюдателей. Об этом сообщили представители нижней палаты Государственной думы.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии сообщают, что в 2018 году со стороны иностранных представителей наблюдается повышенный интерес к голосованию. В результате ожидается рекордное их количество. В нижней палате Госдумы предполагают, что зарубежных экспертов может быть 1,5 тысячи. Это мнение подтверждаю источники в дипломатических кругах.

В этом году кандидаты в президенты действительно интересные как в политическом, так и в личностном планах. К примеру, Екатерина Гордон, не успев померяться силами с остальными, уже сняла свою кандидатуру. Свои силы чиновница направила на создание новой партии с демократическим характером.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.