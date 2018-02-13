На выборы в Россию приедут 1,5 тысячи иностранных наблюдателей

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В России на выборы президента приедут 1,5 тысячи иностранных наблюдателей. Об этом сообщили представители нижней палаты Государственной думы.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии сообщают, что в 2018 году со стороны иностранных представителей наблюдается повышенный интерес к голосованию. В результате ожидается рекордное их количество. В нижней палате Госдумы предполагают, что зарубежных экспертов может быть 1,5 тысячи. Это мнение подтверждаю источники в дипломатических кругах.

В этом году кандидаты в президенты действительно интересные как в политическом, так и в личностном планах. К примеру, Екатерина Гордон, не успев померяться силами с остальными, уже сняла свою кандидатуру. Свои силы чиновница направила на создание новой партии с демократическим характером.